ВВП России вырос на 4,2% по итогам девяти месяцев

Рост ВВП России за девять месяцев года составил 4,2%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств, по уточненной оценке министерства экономического развития по итогам девяти месяцев ВВП прибавил 4,2%», — отметил глава правительства.

По словам Мишустина, основной вклад в динамику этого показателя вносят обрабатывающие производства.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что рост российского ВВП превышает общемировой, за первый квартал года он составил 5,4%, пишет «Свободная пресса».

