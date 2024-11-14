ВВП России вырос на 4,2% по итогам девяти месяцев
Рост ВВП России за девять месяцев года составил 4,2%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств, по уточненной оценке министерства экономического развития по итогам девяти месяцев ВВП прибавил 4,2%», — отметил глава правительства.
По словам Мишустина, основной вклад в динамику этого показателя вносят обрабатывающие производства.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что рост российского ВВП превышает общемировой, за первый квартал года он составил 5,4%, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru