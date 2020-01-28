Коронавирус в Китае может нарушить планы Apple

Распространение в Китае пневмонии, которая вызвана новым коронавирусом, может отодвинуть сроки начала сборки новой бюджетной модели смартфона iPhone корпорации Apple. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое опросило по этому вопросу целую группу экспертов.

Как отмечает агентство, почти все гаджеты iPhone собираются на территории Китая. Главный завод компании Foxconn расположен в Чжэнчжоу, ещё одно сборочное производство фирмы Pegatron - недалеко от Шанхая. Эти два города находятся в достаточном отдалении - более 500 километров - от Уханя, откуда начал распространяться вирус. Однако этот факт не уменьшает риска заражения, считают аналитики.

На днях стало известно, что Apple готовится начать в феврале массовый выпуск относительно недорогого iPhone. Визуально он будет напоминать iPhone 8, который был презентован три года назад. Напрямую на Apple в КНР работают около 10 тысяч сотрудников. При этом всего в производственных цепочках продукции корпорации из США задействованы несколько миллионов человек, отмечает РЕН ТВ. Многие из них сейчас распущены на каникулы по случаю китайского Нового года. Пока не известно могут ли им продлить выходные из-за эпидемии.

По последним данным, коронавирусом в Китае заразились более четырёх с половиной тысяч человек. Чичло умерших перевалило за сотню. Новый вирус также зафиксирован отдельными случаями в ряде других стран, в том числе, в Германии и Франции.

