Цена нефти марки Brent впервые за год превысила 59 долларов
Цена на нефть марки Brent на биржах превысила 59 долларов за баррель. Это произошло впервые с 21 февраля 2020 года.
По состоянию на 10.58 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31% - до 58,87 доллара за баррель. Максимальный показатель был несколькими минутами ранее - 59,01 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI росла на 0,77%, до 56,12 доллара за бочку, сообщает телеканал «360».
По данным Bloomberg, мировые цены на нефть демонстрируют рост на фоне заявления министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) о необходимости стабилизации на рынке. В JMMC добавили, что спрос на нефть будет увеличиваться из-за вакцин от COVID-19.
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