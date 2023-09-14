Цена нефти марки Brent превысила $94 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $94 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки.

Путин заявил, что кабмин своевременно не среагировал на рост цен на нефть

Отмечается, что последний раз цена Brent находилась на таком уровне в середине ноября 2022 года.

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман ранее обсудили сокращение добычи нефти.

Международный нефтяной трейдер Gunvor предрек падение цен на нефть до $71-72 за баррель в течение шести месяцев. Компания указала на рецессию в ряде стран Евросоюза, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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