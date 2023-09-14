Цена нефти марки Brent превысила $94 за баррель
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $94 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки.
Отмечается, что последний раз цена Brent находилась на таком уровне в середине ноября 2022 года.
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман ранее обсудили сокращение добычи нефти.
Международный нефтяной трейдер Gunvor предрек падение цен на нефть до $71-72 за баррель в течение шести месяцев. Компания указала на рецессию в ряде стран Евросоюза, сообщает «Радиоточка НСН».
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