Цена нефти Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля

По состоянию на 18.37 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,92%, до 85,92 доллара. При этом минутами ранее впервые с 17 апреля она поднималась выше 86 долларов.

Ранее, в конце июля, министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения. По его словам, сейчас во многом стоимость «черного золота» зависит от спекулятивных факторов, сообщает «Радиоточка НСН».

