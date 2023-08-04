Цена нефти Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля
Стоимость марки Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.37 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,92%, до 85,92 доллара. При этом минутами ранее впервые с 17 апреля она поднималась выше 86 долларов.
Ранее, в конце июля, министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения. По его словам, сейчас во многом стоимость «черного золота» зависит от спекулятивных факторов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru