Argus: российская нефть в июле рекордно подорожала
Стоимость российской нефти марки Urals на мировом рынке продолжает идти вверх. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование международного ценового агентства Argus.
К концу июля стоимость Urals составила $65,42 за баррель. Размер дисконта уменьшился до $17,4 - это рекордно низкое значение за последний год.
В декабре 2022 года западные страны ввели потолок цен на российскую нефть. Купленное у РФ «черное золото» стоимостью более $60 за баррель запрещается перевозить и страховать.
Американский инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал рост цен на нефть до $86 за баррель. Во второй половине 2023 года аналитики ожидают дефицита мирового предложения сырья, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru