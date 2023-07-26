Argus: российская нефть в июле рекордно подорожала

К концу июля стоимость Urals составила $65,42 за баррель. Размер дисконта уменьшился до $17,4 - это рекордно низкое значение за последний год.

В декабре 2022 года западные страны ввели потолок цен на российскую нефть. Купленное у РФ «черное золото» стоимостью более $60 за баррель запрещается перевозить и страховать.

Американский инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал рост цен на нефть до $86 за баррель. Во второй половине 2023 года аналитики ожидают дефицита мирового предложения сырья, сообщает «Радиоточка НСН».

