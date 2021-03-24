Гигантский контейнеровоз заблокировал движение судов в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в нидерландский Роттердам, сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по морскому пути. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным компании-фрахтователя Evergreen Line, судно случайно село на мель, предположительно отклонившись от курса из-за сильного ветра. В результате по меньшей мере сотня судов не может продолжить движение по одному из самых загруженных морских торговых путей мира.

Как отмечает оператор контейнеровоза Bernhard Schulte Shipmanagement, экипаж суда в безопасности. Данных о пострадавших или загрязнении акватории нет, сообщает РИА ФАН.

