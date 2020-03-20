Цена нефти Brent выросла дот 30 долларов за баррель

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке в «нужное время», отметив падение цен на энергоносители в результате противостояния Росси и Саудовской Аравии. Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что нефть — лишь предлог для Вашингтона усилить давление на Москву, просто на этот раз конкретный.



