Цена нефти Brent выросла дот 30 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в начале торгов в пятницу начали расти. Апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 4,40%, составив $26,33 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 3,30% — до $29,41 за бочку, сообщает RT.

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Ранее президент США Дональд Трамп пообещал вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке в «нужное время», отметив падение цен на энергоносители в результате противостояния Росси и Саудовской Аравии. Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что нефть — лишь предлог для Вашингтона усилить давление на Москву, просто на этот раз конкретный.


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ФОТО: pixabay.com
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