Цена нефти Brent впервые с 21 июля опустилась ниже 80 долларов за баррель
Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с 21 июля опустилась ниже 80 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным площадки на 19:00 мск 8 ноября, Brent подешевела на 1,63% - до 79,98 доллара за баррель. При этом к 19:05 мск нефть торговалась на уровне 80 долларов за баррель.
Нефть марки WTI с поставкой в январе также упала в цене. Снижение составило 1,69% - до 75,68 доллара за баррель.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия до конца 2023 года продлит сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru