Цена нефти Brent весной 2025 года может колебаться от $70 до $80 за баррель

Стоимость нефти марки Brent весной 2025 года составит $70-80 за баррель. Об этом в беседе с «Известиями» заявил эксперт Евгений Шатов.

По его словам, прогноз связан с высокой неопределенностью из-за множества динамичных факторов, таких как действия ОПЕК+ и геополитическая ситуация.