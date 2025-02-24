Цена нефти Brent весной 2025 года может колебаться от $70 до $80 за баррель
Стоимость нефти марки Brent весной 2025 года составит $70-80 за баррель. Об этом в беседе с «Известиями» заявил эксперт Евгений Шатов.
По его словам, прогноз связан с высокой неопределенностью из-за множества динамичных факторов, таких как действия ОПЕК+ и геополитическая ситуация.
На данный момент цена нефти Brent составляет около $74,68 за баррель. Шатов отметил, что в первом полугодии 2025 года рынок нефти будет сбалансирован благодаря переносу срока увеличения объемов добычи ОПЕК+ с января на апрель.
Однако, по его словам, риски отклонений от прогноза остаются высокими, а рынок будет чувствителен к геополитическим шокам и макроэкономическим данным. Эксперт посоветовал следить за действиями ОПЕК+, спросом в Азии и развитием альтернативной энергетики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru