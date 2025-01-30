Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с начала января
Мировые цены на нефть продолжили снижаться на фоне сообщений о росте запасов в Соединенных Штатах и других новостей из этой страны, стоимость барреля марки Brent опускалась ниже 75 долларов впервые с начала года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 13:06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,62% и составила 75,14 доллара за баррель. Минутами ранее показатель падал до 74,99 доллара. Ниже 75 долларов цена опустилась впервые со 2 января.
Стоимость мартовских фьючерсов на WTI в то же время снижалась на 0,59%, до 72,19 доллара.
Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН заявил, что у США осталось очень узкое окно для введения новых санкций против российской нефти, теперь любые такие ограничения будут сильно бить по самому Вашингтону, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выдача ипотечных кредитов рухнула почти на 40%
- В Турции снимут ремейк российского сериала «Почка»
- Патриарх Кирилл призвал расширить декретный отпуск
- Актриса Кейт Бланшетт возглавила фонд для кинематографистов-беженцев
- Мособлдума приняла закон о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам
- ВСУ атаковали жилые дома в Каховке
- Потери ВСУ в Курской области составили более 56 140 военнослужащих
- Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с начала января
- СМИ: Лайнер и вертолет столкнулись в Вашингтоне на высоте 90 метров
- ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru