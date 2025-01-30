Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с начала января

Мировые цены на нефть продолжили снижаться на фоне сообщений о росте запасов в Соединенных Штатах и других новостей из этой страны, стоимость барреля марки Brent опускалась ниже 75 долларов впервые с начала года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,62% и составила 75,14 доллара за баррель. Минутами ранее показатель падал до 74,99 доллара. Ниже 75 долларов цена опустилась впервые со 2 января.

Стоимость мартовских фьючерсов на WTI в то же время снижалась на 0,59%, до 72,19 доллара.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН заявил, что у США осталось очень узкое окно для введения новых санкций против российской нефти, теперь любые такие ограничения будут сильно бить по самому Вашингтону, передает «Радиоточка НСН».

