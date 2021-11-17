Цена нефти Brent упала ниже $80 впервые с октября

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE опустилась ниже $80 за баррель впервые с 7 октября, сообщают РИА Новости.

Также подешевели январские фьючерсы на нефть марки WTI. Их цена составила $77,09 за баррель.

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Утром 17 ноября котировки нефти начали снижаться после сообщений о том, что президент США Джо Байден, рассматривающий возможность продажи нефти из стратегического резерва страны, просит о том же Китай. Цена нефти Brent за баррель составила $81,7.

Ранее сообщалось, что стратегические запасы нефти в США достигли минимума с 2003 года. Сейчас, согласно данным Управления энергетической информации американского Минэнерго, в резерве страны находится около 606,1 млн баррелей.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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