Цена нефти Brent упала ниже $80 впервые с октября
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE опустилась ниже $80 за баррель впервые с 7 октября, сообщают РИА Новости.
Также подешевели январские фьючерсы на нефть марки WTI. Их цена составила $77,09 за баррель.
Утром 17 ноября котировки нефти начали снижаться после сообщений о том, что президент США Джо Байден, рассматривающий возможность продажи нефти из стратегического резерва страны, просит о том же Китай. Цена нефти Brent за баррель составила $81,7.
Ранее сообщалось, что стратегические запасы нефти в США достигли минимума с 2003 года. Сейчас, согласно данным Управления энергетической информации американского Минэнерго, в резерве страны находится около 606,1 млн баррелей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- Цена нефти Brent упала ниже $80 впервые с октября
- Консультации России и США по визовым вопросам в Вене завершены
- Правительство предложило автоматизировано выявлять нуждающихся в соцподдержке
- СМИ: Лукашенко выдвинул ультиматум Меркель на фоне миграционного кризиса
- Попова заявила о правдивости COVID-статистики в России
- Полиция выявила в РАНХиГС 12 фиктивных научных сотрудников
- Казанскому «стрелку» Галявиеву собрали деньги на адвокатов
- Терапевт рассказала об особенностях лечения аллергиков от COVID-19
- Определен самый криминальный регион Подмосковья
- Россия попала в список стран, где нарушена свобода вероисповедания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru