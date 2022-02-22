Цена нефти Brent превысила $97 за баррель впервые с 2014 года

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла рекордного высокого уровня на фоне решения России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)

Цена нефти Urals в Средиземноморье приблизилась к $100 за баррель

Так, на 04:35 мск апрельский фьючерс североморского сырья стал дороже на 2,19%, до $97,48 за баррель. К 04:38 нефть Brent прибавила 2,34% и составляла $97,62 за баррель. Цены на сырье преодолели отметку в $97 впервые с сентября 2014 года, пишет Газета.ру.

При этом стоимость нефти марки WTI в ходе торгов поднималась на 3,41%: на 04:43 мск фьючерс с поставкой в апреле стоил $93,29 за баррель, отмечают Известия.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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