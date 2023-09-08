Инвестор спрогнозировал цены на нефть на уровне $93-95

Частный инвестор Федор Сидоров в разговоре с RT спрогнозировал будущие цены на нефть.

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Он отметил рост нефтяного рынка на фоне информации о продлении Саудовской Аравией добровольного сокращения добыча до конца текущего года.

Учитывая планы России, которая также планирует продлить сокращения нефтяного экспорта, возможен рост котировок, уточнил Сидоров.

«В ближайшую неделю мы можем увидеть стоимость фьючерсов Brent в $93-95», - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сокращение добычи нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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