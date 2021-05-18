Цена нефти Brent превысила 70 долларов

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 70 долларов за баррель. Это произошло впервые с 15 марта.

По данным на 10:21 мск, июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,91%, составив 66,87 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,92% — до 70,10 долларов за баррель, передает RT.