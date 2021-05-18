Цена нефти Brent превысила 70 долларов

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 70 долларов за баррель. Это произошло впервые с 15 марта.

По данным на 10:21 мск, июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,91%, составив 66,87 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,92% — до 70,10 долларов за баррель, передает RT.

Эксперт назвал последствия долларовой инфляции

Мировые цены на нефть начали расти в начале недели на фоне открытия британской экономики и восстановления авиаперелетов в США. Эти новости укрепили уверенность рынка в большом спросе на топливо, который компенсирует увеличение добычи странами ОПЕК+ и поддержит нефтяные цены во втором и третьем кварталах.

Эксперты отмечают, что малейшие сомнения о высоком уровне потребления летом способны вызвать волатильность.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Цена На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры