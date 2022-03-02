Цена нефти Brent превысила $111 за баррель впервые с 2014 года

Нефть Brent на лондонской бирже ICE подорожала почти на 6% и превысила отметку в $111 за баррель.

Джонсон заявил о необходимости отказа Европы от нефти и газа РФ

По данным площадки на 05:46 мск, майские фьючерсы на североморское сырье прибавили 5,83% и выросли до $111,09. Спустя несколько минут цены снизились до $110,55 за баррель.

Стоимость Brent достигала таких уровней летом 2014 года: тогда сырье дешевело на фоне снятия санкций с Ирана в рамках «ядерной сделки», отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьЦена На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры