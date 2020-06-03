Цена нефти Brent поднялась выше $40

Июльские фьючерсы нефти WTI, между тем, тоже подросли в цене — до $37,49 за баррель, отмечает RT.

Нефтяные котировки растут в преддверии виртуального заседания ОПЕК+, намеченного на 4 июня. Речь пойдёт о продлении текущих условий сокращения нефтедобычи вместо планирующегося снижения темпов сокращения с июля.

