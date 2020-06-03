Цена нефти Brent поднялась выше $40

Мировые цены на нефть растут на торгах в среду, 3 июня. Так, баррель североморской нефтяной смеси Brent с поставкой в августе сегодня поднялся выше отметки в $40 — на максимуме до $40,42 свидетельствуют данные биржи ICE. Котировки не превышали эту отметку с начала марта.

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Июльские фьючерсы нефти WTI, между тем, тоже подросли в цене — до $37,49 за баррель, отмечает RT.

Нефтяные котировки растут в преддверии виртуального заседания ОПЕК+, намеченного на 4 июня. Речь пойдёт о продлении текущих условий сокращения нефтедобычи вместо планирующегося снижения темпов сокращения с июля.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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