Цена нефти Brent опустилась ниже $99 впервые с 19 апреля

По данным торгов на лондонской бирже ICE, стоимость фьючерса по состоянию на 17:39 мск снизилась на 3,79% - до 98,88 доллара за баррель.

При этом в 17:44 мск цена нефти Brent чуть выросла - до 99,15 доллара за баррель. Стоимость фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе снизилась на 3,74% - до 95,78 доллара за баррель.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2022 года опустилась ниже 103 долларов за баррель впервые с 11 мая, сообщает RT.