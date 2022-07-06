Цена нефти Brent опустилась ниже $99 впервые с 19 апреля
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в сентябре 2022 года впервые с 19 апреля 2022 года опустилась ниже 99 долларов, сообщает ТАСС.
По данным торгов на лондонской бирже ICE, стоимость фьючерса по состоянию на 17:39 мск снизилась на 3,79% - до 98,88 доллара за баррель.
При этом в 17:44 мск цена нефти Brent чуть выросла - до 99,15 доллара за баррель. Стоимость фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе снизилась на 3,74% - до 95,78 доллара за баррель.
Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2022 года опустилась ниже 103 долларов за баррель впервые с 11 мая, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 150 / сут.
Умерли
381 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 437 / сут.
- Бард Леонид Сергеев умер в возрасте 69 лет
- Россия и ЛНР подпишут соглашение о взаимном признании образования
- Объем инвестиций в развитие ТиНАО достигнет 6 трлн рублей уже к 2030 году
- София заблокировала почти $900 тысяч на счетах российского посольства
- Германия начала обучать украинских военных обращению с РСЗО Mars 2
- Бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Александрова признали виновным в хищении
- Цена нефти Brent опустилась ниже $99 впервые с 19 апреля
- СМИ: хоккеистов Капризова и Карнаухова подозревают в покупке военных билетов
- Володин пригрозил США возвращением Аляски в состав РФ
- СМИ: На Украине погибла бразильская модель, ставшая снайпером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru