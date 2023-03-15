Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов впервые с 2021 года

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 22 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

Боррель: Россия будет ежедневно терять 300 миллионов евро из-за санкций по нефти

По состоянию на 17:55 по московскому времени цена на нефть Brent падала до 73,72 доллара за баррель, впервые с 2021 года опустившись ниже 74 долларов. Стоимость WTI дешевела до 67,62 доллара.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН заявил, что России удалось сохранить физические объемы добычи нефти, несмотря на эмбарго со стороны США и Евросоюза.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
ТЕГИ:НефтьЦена На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры