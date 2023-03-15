Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов впервые с 2021 года

По состоянию на 17:55 по московскому времени цена на нефть Brent падала до 73,72 доллара за баррель, впервые с 2021 года опустившись ниже 74 долларов. Стоимость WTI дешевела до 67,62 доллара.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН заявил, что России удалось сохранить физические объемы добычи нефти, несмотря на эмбарго со стороны США и Евросоюза.

