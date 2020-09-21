Цена нефти Brent опустилась ниже $41 за баррель

Отмечается, что падение составило 5,1%.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI утром снижались до $38,89 за баррель.

Давление на стоимость нефти оказывают опасения о начале "второй волны" коронавируса на фоне увеличения числа заражений в разных странах. Также агентство отмечает в качестве дополнительного фактора – восстановление добычи нефти в Ливии.

На фоне дешевеющей нефти рубль также теряет свои позиции. В связи с уходом инвесторов из рисковых активов. Доллар США торгуется сейчас в районе 76,31 рубля, евро – 89,67 рубля. Сегодня в течение торгов еровалюта поднималась выше 90 рублей.

Как отмечает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, на общий негативный ход также влияет провал переговоров ЕС и Лондона по Brexit. Эксперт прогнозирует в ближайшее время рост доллара до 77.6 рубля, пишет «Свободная пресса».

