Цена нефти Brent опустилась ниже $41 за баррель
Мировые нефтяные котировки снижаются на торгах в понедельник, 21 сентября. Так, стоимость барреля нефти Brent с поставкой в ноябре снизилась до $40,96 и сейчас остаётся на этом уровне.
Отмечается, что падение составило 5,1%.
Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI утром снижались до $38,89 за баррель.
Давление на стоимость нефти оказывают опасения о начале "второй волны" коронавируса на фоне увеличения числа заражений в разных странах. Также агентство отмечает в качестве дополнительного фактора – восстановление добычи нефти в Ливии.
На фоне дешевеющей нефти рубль также теряет свои позиции. В связи с уходом инвесторов из рисковых активов. Доллар США торгуется сейчас в районе 76,31 рубля, евро – 89,67 рубля. Сегодня в течение торгов еровалюта поднималась выше 90 рублей.
Как отмечает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, на общий негативный ход также влияет провал переговоров ЕС и Лондона по Brexit. Эксперт прогнозирует в ближайшее время рост доллара до 77.6 рубля, пишет «Свободная пресса».
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