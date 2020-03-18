Цена нефти Brent опустилась ниже $25 впервые с 2003 года

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель впервые с 2003 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Согласно агентству, в последний раз ниже этой отметки стоимость Brent опускалась в мае 2003 года.

На фоне удешевления "черного золота" наблюдается падение курса рубля. В среду на торгах на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.

Ранее член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, до какой минимальной стоимости нефти может себе позволить опуститься Россия. По его словам, рубль еще не достиг своего «дна».