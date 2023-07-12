Цена нефти Brent достигла 80 долларов за баррель
12 июля 202316:50
Цена на нефть сорта Brent выросла до 80 долларов за баррель, следует из данных биржи Ice.
Стоимость за сырье сейчас колеблется в диапазоне 30,4 доллара. Таким образом, дневной прирост стоимости составил 0,68 процента..
Ранее аналитик предсказал доллар по 120 рублей к концу года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru