Цена нефти Brent достигла 80 долларов за баррель

Цена на нефть сорта Brent выросла до 80 долларов за баррель, следует из данных биржи Ice.

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Стоимость за сырье сейчас колеблется в диапазоне 30,4 доллара. Таким образом, дневной прирост стоимости составил 0,68 процента..

Ранее аналитик предсказал доллар по 120 рублей к концу года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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