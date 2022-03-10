Цена на золото упала ниже психологической отметки в $2 тысячи за унцию

Цена на золото в четверг, 10 марта, отодвинулась от психологической отметки в две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 7:54 по московскому времени цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex в Нью-Йорке снизилась на $3,2 или на 0,16% и достигла $1985 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом поднялся в цене на 0,21% и достиг $25,87 за унцию.

9 марта золото уже подешевело на 2,7%, цена металла отошла от диапазона $2060-2070 за унцию. РИА новости передает, что трейдеры возвращаются к риску, что приходит к некоторому росту фондовых рынков как в Европе, так и в Азии.

Отмечается, что золото является более надежным активом, однако спрос на него увеличивается в случае геополитической неопределенности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит драгоценные металлы в слитках в инвестиционный оборот для физических лиц.

