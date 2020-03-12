Цена на нефть марки Brent снижается до 34 долларов

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что еще три страны вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть в апреле. Речь идет об Ираке, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Цены на нефть в этом году, если и вернутся к росту, то не превысят 50 долларов за баррель. Однако в долгосрочной перспективе нефть будет дорожать. Об этом на пресс-конференции НСН «Захлебнулся в нефти: Надолго ли затянется падение рубля» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«За 60 долларов при текущей ситуации в этом году нефть уже не вернется. Никто не ожидал таких темпов снижения мировой экономики. В этом может быть нулевой рост спроса на нефть. Поэтому если мы сможем достичь 50 долларов за баррель – это будет шикарно», - отметил эксперт.

