Цена на нефть марки Brent снижается до 34 долларов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 12 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,76%, составив 31,74 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 4,05% — до 34,34 долларов за баррель, сообщает RT.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что еще три страны вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть в апреле. Речь идет об Ираке, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Цены на нефть в этом году, если и вернутся к росту, то не превысят 50 долларов за баррель. Однако в долгосрочной перспективе нефть будет дорожать. Об этом на пресс-конференции НСН «Захлебнулся в нефти: Надолго ли затянется падение рубля» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«За 60 долларов при текущей ситуации в этом году нефть уже не вернется. Никто не ожидал таких темпов снижения мировой экономики. В этом может быть нулевой рост спроса на нефть. Поэтому если мы сможем достичь 50 долларов за баррель – это будет шикарно», - отметил эксперт.
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