Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили «нефтяную войну» России

Очередные три страны объявили «нефтяную войну» России. Скидки для покупателей топлива анонсировали Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает Bloomberg. Ранее это сделала Саудовская Аравия.

Ирак намерен снизить апрельские цены на сырье на 5 долларов за баррель при поставках в Азию. Кувейт объявил о скидке в 6 долларов за баррель, а ОАЭ намерены собираются существенно нарастить добычу сырья, что также изменит его стоимость, передает Ura.ru. Ожидается, что это произойдет также в апреле.

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки, сообщает RT. Цена нефти марки Brent снизилась до 31,43 доллара за баррель.

По итогам переговоров стран ОПЕК+ глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что с 1 апреля сделка перестанет существовать, и никаких обязательств у ее участников больше не будет. После этого Саудовская Аравия решила увеличить добычу сырья, сообщает телеканал «360».