Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили «нефтяную войну» России
Очередные три страны объявили «нефтяную войну» России. Скидки для покупателей топлива анонсировали Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает Bloomberg. Ранее это сделала Саудовская Аравия.
Ирак намерен снизить апрельские цены на сырье на 5 долларов за баррель при поставках в Азию. Кувейт объявил о скидке в 6 долларов за баррель, а ОАЭ намерены собираются существенно нарастить добычу сырья, что также изменит его стоимость, передает Ura.ru. Ожидается, что это произойдет также в апреле.
9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки, сообщает RT. Цена нефти марки Brent снизилась до 31,43 доллара за баррель.
По итогам переговоров стран ОПЕК+ глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что с 1 апреля сделка перестанет существовать, и никаких обязательств у ее участников больше не будет. После этого Саудовская Аравия решила увеличить добычу сырья, сообщает телеканал «360».
Накануне на пресс-конференции НСН «Захлебнулся в нефти: Надолго ли затянется падение рубля» руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что изменить динамику цен на нефть сейчас смог бы только масштабный военно-политический кризис в Персидском заливе.
«Никто не может признаться, что есть кризис. Говорят политкорректно: есть вирус. Этот вирус, который существует в информационных сводках, у нас надолго. Он нужен очень многим высокопоставленным людям. На рынок нефти сейчас может повлиять только кризис в Саудовской Аравии. Если будет что-то вроде очередного кризиса с Ираном. Я уверен, что таком случае эпидемия коронавируса резко пошла бы на спад. А для рынка нефти это был бы подарок», - сказал он.
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