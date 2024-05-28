СМИ: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа и нефти из России

Германия и Чехия обратились к Евросоюзу с призывом создать рабочую группу для полного отказа от импорта энергоресурсов и ядерным материалов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство ссылается на письмо, которое отправили министр экономики ФРГ и министр торговли Чехии Йозеф Сикела на имя министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен. В нем сказано о необходимости продолжать систематическое сокращение импорта газа, нефти и радиоактивных материалов из России ради энергетического суверенитета и безопасности.

СМИ: Великобритания заплатила за российскую нефть 2,2 млрд фунтов за год

По данным Bloomberg, министры энергетики ЕС встретятся во вторник, чтобы обсудить результаты выполнения плана REPowerEU, направленного на сокращение зависимости от российских энергоносителей.

В России ранее заявляли, что отказ Запада от российских углеводородов был ошибкой, которая приведет к более сильной зависимости и высоким ценам. Москва утверждает, что Запад все равно покупает российскую нефть и газ, но уже через посредников и дороже, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзГазНефть

Горячие новости

Все новости

партнеры