СМИ: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа и нефти из России

Германия и Чехия обратились к Евросоюзу с призывом создать рабочую группу для полного отказа от импорта энергоресурсов и ядерным материалов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство ссылается на письмо, которое отправили министр экономики ФРГ и министр торговли Чехии Йозеф Сикела на имя министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен. В нем сказано о необходимости продолжать систематическое сокращение импорта газа, нефти и радиоактивных материалов из России ради энергетического суверенитета и безопасности.