СМИ: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа и нефти из России
Германия и Чехия обратились к Евросоюзу с призывом создать рабочую группу для полного отказа от импорта энергоресурсов и ядерным материалов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Агентство ссылается на письмо, которое отправили министр экономики ФРГ и министр торговли Чехии Йозеф Сикела на имя министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен. В нем сказано о необходимости продолжать систематическое сокращение импорта газа, нефти и радиоактивных материалов из России ради энергетического суверенитета и безопасности.
По данным Bloomberg, министры энергетики ЕС встретятся во вторник, чтобы обсудить результаты выполнения плана REPowerEU, направленного на сокращение зависимости от российских энергоносителей.
В России ранее заявляли, что отказ Запада от российских углеводородов был ошибкой, которая приведет к более сильной зависимости и высоким ценам. Москва утверждает, что Запад все равно покупает российскую нефть и газ, но уже через посредников и дороже, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru