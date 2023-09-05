Цена на нефть Brent превысила 91 доллар за баррель впервые с 17 ноября прошлого года.

Ее стоимость по состоянию на 18:42 по московскому времени составляет 91,08 доллара за баррель.



Октябрьские фьючерсы на WTI также дорожают до 87,95 доллара за баррель.

Ранее международный нефтяной трейдер Gunvor дал прогноз по цене на нефть до $71-72 за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

