Цена на нефть Brent превысила 91 доллар
5 сентября 202318:52
Цена на нефть Brent превысила 91 доллар за баррель впервые с 17 ноября прошлого года.
Ее стоимость по состоянию на 18:42 по московскому времени составляет 91,08 доллара за баррель.
Октябрьские фьючерсы на WTI также дорожают до 87,95 доллара за баррель.
Ранее международный нефтяной трейдер Gunvor дал прогноз по цене на нефть до $71-72 за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru