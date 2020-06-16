Цена на нефть Brent превысила $40

Как отмечает «Интерфакс», на динамику цен положительно влияют сигналы о снижении нефтедобычи и заявления о перспективах восстановления спроса на фоне отмены карантина.

По данным Международного энергетического агентства, сделка о сокращении добычи в мае выполнялась на 89%. В ближайший четверг страны ОПЕК+ проведут заседание по вопросу соблюдения установленных льгот.

Министр энергетики ОАЭ ранее заявил, что до заключения сделки ОПЕК+ они рассчитывали в лучшем случае на цены около $30 за баррель, а рост котировок до $40 он назвал мечтой, на реализацию которой надеялись только в 2021 году, передаёт РЕН ТВ.

Между тем, не все аналитики верят в серьёзный рост спроса на нефть, опасаясь второй волны коронавируса.

