Цена на нефть Brent превысила $40
Нефтяные котировки продолжают рост на торгах во вторник, 16 июня. Так, баррель североморской нефтяной смеси Brent сегодня поднимался в цене до $40,7, а сейчас торгуется на уровне $40,5. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле подорожали почти на 2% - до $37,85 за баррель.
Как отмечает «Интерфакс», на динамику цен положительно влияют сигналы о снижении нефтедобычи и заявления о перспективах восстановления спроса на фоне отмены карантина.
По данным Международного энергетического агентства, сделка о сокращении добычи в мае выполнялась на 89%. В ближайший четверг страны ОПЕК+ проведут заседание по вопросу соблюдения установленных льгот.
Министр энергетики ОАЭ ранее заявил, что до заключения сделки ОПЕК+ они рассчитывали в лучшем случае на цены около $30 за баррель, а рост котировок до $40 он назвал мечтой, на реализацию которой надеялись только в 2021 году, передаёт РЕН ТВ.
Между тем, не все аналитики верят в серьёзный рост спроса на нефть, опасаясь второй волны коронавируса.
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