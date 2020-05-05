Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торгов на лондонской бирже ICE. Источник отмечает, что такая цена фиксируется впервые с 15 апреля.
Отмечается, что стоимость нефти Brent увеличилась на 11,88% — до $30,43 за баррель.
Напомним, 1 мая, в день вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи фиксировался рост мировых цен на нефть. Как отмечает РИА Новости, по состоянию на утро 1 мая июньские фьючерсы на марку WTI дорожали на 3,93%, до 19,58 доллара за баррель. В ходе торгов показатель достигал 20,45 доллара за баррель.
Июльские фьючерсы на североморскую смесь Brent растут на 1,66%, до 26,93 доллара за баррель.
Новое соглашение ОПЕК+, о котором добывающие страны договорились 12 апреля, вступило в силу 1 мая. Согласно ему, в мае-июне производство должно снизиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.
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