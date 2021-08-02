«Газпром» отказался бронировать допмощности для транзита через Украину

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу на четвертый квартал текущего года, сообщает РИА Новости.

По данным венгерской торговой платформы RBP, российская компания также отказалась бронировать мощности, которые были предложены в том же объёме на первые три квартала 2022 года.

Кроме того, госкорпорация не стала бронировать дополнительные ресурсы на период с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года для транзита голубого топлива по газопроводу Ямал - Европа через Польшу.

Ранее генеральный директор «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что обеспечение энергетической и военной безопасности станет главной проблемой для Украины после запуска «Северного потока - 2», сообщает Ura.ru.

