Цена на газ поднялась до максимума за 20 месяцев
Понижение температуры до минусовых значений в Западной Европе подняло цену природного газа на рынке до максимального значения за последние двадцать месяцев. Об этом сообщает Интерфакс.
Агентство отмечает, что голландский хаб TTF демонстрирует спотовую цену в четверг 10 декабря в размере 194,9 долларов за тысячу кубометров. В начале месяца средняя котировка составляла 183 доллара.
Как отмечает агентство, это стало максимальным значением за последние 1 год и 8 месяцев. Последний раз такая цена была зафиксирована 10 апреля 2019 года.
Несмотря на это, уже в конце недели прогнозы синоптиков говорят о повышении температуры воздуха, что скажется на котировках.
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