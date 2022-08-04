Цена на баррель нефти Brent опустилась ниже $95

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевела более чем на 2%, ее стоимость упала ниже $95 за баррель.

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По данным площадки на 17:47 мск, цена октябрьских фьючерсов североморского сырья составляет $94,72. Нефть Brent опустилась до таких показателей впервые с 14 июля.

Кроме того, подешевело и сырье WTI. Фьючерсы на нефть этой марки с поставкой в сентябре достигли отметки в $89,11.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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