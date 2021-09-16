Цена газа в Европе за день упала на 13 %

Цена газа в Европе на фьючерсных рынках упала на 13% по сравнению с котировками среды, передает РИА Новости. За тысячу кубометров на торгах уже дают менее 750 долларов, об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость топлива падает уже второй день. Накануне сообщалось о падении стоимости цены газа на 0,8 процентов по сравнению с торгами вторника. При этом, даже несмотря на падение, цена на газ на фондовых биржах остается стабильно высокой, по сравнению с августом она повысилась минимум на 25%.

Ранее два британских завода приостановили работу из-за высоких цен на газ.

