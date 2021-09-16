Два британских завода приостановили работу из-за высоких цен на газ

В Британии два завода приостановили работу из-за высоких цен на газ. Когда они возобновят работу, неизвестно. Об этом рассказали во владеющей ими американской компании по производству удобрений CF Industries Holdings.

По информации Bloomberg, следствием может стать повышение цен на эту продукцию на мировом рынке. Не исключено, что и другие производители могут последовать примеру. В статье сообщается, что рынок расценит эту ситуацию как возможное закрытие других европейских производителей, и цены на удобрения продолжат рост при дефиците предложения.

Опрошенные изданием эксперты думают, что сейчас Европа переживает кризис с поставками энергоносителей на фоне рекордного роста цен на газ и электроэнергию.

Ранее в Польше назвали условие для продления контракта с «Газпромом».



