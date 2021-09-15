Цена газа в Европе впервые превысила 840 долларов за тысячу кубов

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы продолжает бить рекорды, превышая уже 840 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.

С начала недели стоимость газа в Европе выросла на 23% - с 650 долларов. За месяц топливо подорожало на 47%. При этом эксперты прогнозируют, что цены на газ на этом не остановятся и продолжат расти.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что перенос сроков строительства «Северного потока – 2» косвенно повлиял на рост цен, но в большей степени это связано с ситуацией на азиатском рынке.

