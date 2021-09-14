Цена газа в Европе превысила рекордные $800 за 1 тысячу кубометров
Цены на газ в Европе в очередной раз побили рекорд, превысив 800 долларов за тысячу кубометров.
Согласно данным биржи ICE, октябрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали до 801,2 доллара за 1 тысячу кубических метров.
Как отмечает РИА Новости, с начала недели стоимость газа в Европе выросла на 23%, с 650 долларов. При этом за месяц топливо подорожало на 47%.
По мнению экспертов, цены на газ продолжат расти. Как отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе со «Свободной прессой», в случае ранней и холодной зимы в Европе и Азии цена газа может взлететь выше тысячи долларов за тысячу кубометров.
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