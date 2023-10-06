Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 году упали на 34,5%

Доходы федерального бюджета России от экспорта нефти и газа за девять месяцев 2023 года упали более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

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По данным ведомства, российский бюджет за указанный период получил 5,575 триллиона рублей нефтегазовых доходов. Это на 34,5% меньше, чем годом ранее.

Минфин объяснил такую динамику высокой базой прошлого года, снижением стоимости нефти марки Urals и сокращением объемов поставок природного газа за рубеж.

В ходе биржевых торгов 5 октября стоимость нефти марки Brent упала ниже $84 за баррель. Двумя неделями ранее стоимость барреля превышала $95, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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