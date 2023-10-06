Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 году упали на 34,5%

По данным ведомства, российский бюджет за указанный период получил 5,575 триллиона рублей нефтегазовых доходов. Это на 34,5% меньше, чем годом ранее.

Минфин объяснил такую динамику высокой базой прошлого года, снижением стоимости нефти марки Urals и сокращением объемов поставок природного газа за рубеж.

В ходе биржевых торгов 5 октября стоимость нефти марки Brent упала ниже $84 за баррель. Двумя неделями ранее стоимость барреля превышала $95, напоминает «Радиоточка НСН».

