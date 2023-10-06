Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 году упали на 34,5%
Доходы федерального бюджета России от экспорта нефти и газа за девять месяцев 2023 года упали более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.
По данным ведомства, российский бюджет за указанный период получил 5,575 триллиона рублей нефтегазовых доходов. Это на 34,5% меньше, чем годом ранее.
Минфин объяснил такую динамику высокой базой прошлого года, снижением стоимости нефти марки Urals и сокращением объемов поставок природного газа за рубеж.
В ходе биржевых торгов 5 октября стоимость нефти марки Brent упала ниже $84 за баррель. Двумя неделями ранее стоимость барреля превышала $95, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине завели дела против избивших мужчину депутатов Верховной рады
- Украина намерена изъять 800 единиц движимого имущества России
- МИД заявил послу Кипра протест из-за провокаций в отношении россиян
- Под Рязанью в ДТП с тремя машинами погибли три человека
- Путин: впервые начнется поставка российского газа в Узбекистан
- Госдеп объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ
- Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 году упали на 34,5%
- СМИ: нефтяникам рекомендовали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября
- США ввели санкции против 49 компаний якобы за поддержку России
- В Крыму избавились от мини-копии американской статуи Свободы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru