Цена газа в Европе превысила $400 за тысячу кубометров впервые в этом году

Цена газа в Европе превысила $400 за тысячу кубометров впервые в этом году, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

При этом на данный момент запасы газа в европейских подземных хранилищах составляют 67,5%, что оценивается довольно высоко с учетом завершения зимнего периода.

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В целом Евросоюз из-за конкуренции с Азией последовательно сокращает импорт СПГ, наращивая закупки трубопроводного газа из России, следует из статистики ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).

С начала года страны Евросоюза сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 8% год к году, увеличив на 5% поставки газа по трубопроводам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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