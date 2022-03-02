Цена газа в Европе превысила $1600 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе на бирже 2 марта преодолела отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи.
В целом стоимость газа растет на 15%, передает ТАСС.
Нефть Brent на лондонской бирже ICE подорожала почти на 6% и превысила отметку в $111 за баррель. По данным площадки на 05:46 мск, майские фьючерсы на североморское сырье прибавили 5,83% и выросли до $111,09. Спустя несколько минут цены снизились до $110,55 за баррель.
Банкротство оператора «Северного потока-2», компании Nord Stream 2 AG будет стоить его кредиторам около 5 млрд евро, однако шансы на запуск газопровода остаются, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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