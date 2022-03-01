СМИ: Оператор «Северного потока -2» может начать процедуру банкротства

Компания - оператор газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG обсуждает возможность объявления банкротства в связи с введением санкций. Такую информацию распространило агентство Reuters.

По сведениям источников, оператор уже работает с финансовым консультантом над закрытием ряда обязательств и может официально инициировать производство по делу о неплатежеспособности. Оно может поступить в суд Швейцарии уже на этой неделе.

В «Газпроме» пока не прокомментировали данную информацию. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил об остановке сертификации газопровода стоимостью 11 миллиардов долларов. Ограничения наложены и на компании. Накануне концерн Shell заявил о намерении выйти из проекта «Северный поток-2».

