Цена газа в Европе поднялась выше $960 за тысячу кубометров

На открытии торгов в понедельник цена декабрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF составила около $962,2 за тысячу кубометров (€80,5 за МВт·ч), отмечает RT.

Между тем в минувшую субботу остановили прямые поставки газа из России в Германию по трубопроводу «Ямал - Европа», пишет «Свободная пресса». Реверс топлива начался с 10:00 6 ноября.

