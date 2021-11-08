Цена газа в Европе поднялась выше $960 за тысячу кубометров
8 ноября 202110:52
Стоимость газа в Европе поднялась выше $960 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
На открытии торгов в понедельник цена декабрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF составила около $962,2 за тысячу кубометров (€80,5 за МВт·ч), отмечает RT.
Между тем в минувшую субботу остановили прямые поставки газа из России в Германию по трубопроводу «Ямал - Европа», пишет «Свободная пресса». Реверс топлива начался с 10:00 6 ноября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru