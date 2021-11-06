На Украине заявили о снижении транзита российского газа в Евросоюз

Транзит газа через Украину в Европу в октябре сократился на 19% и составил 2,6 млрд кубометров, что меньше сентябрьских объемов на 623 млн кубометров. Об этом сообщает компания «Оператор ГТС Украины».

На Украине заявили о снижении на треть транзита российского газа

«При этом транзитные объемы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на шесть процентов — до 2,1 миллиарда кубометров», — подчеркнули в пресс-службе организации.

Отмечается, что общее использование мощностей ГТС для транзита российского газа продолжило снижаться, несмотря на рост поставок газа в Молдавию с 1 ноября. Объемы прокачки топлива были ниже забронированных уровней, по состоянию на начало ноября в среднем прокачивается 60 млн куб. м в сутки.

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