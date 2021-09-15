Цена газа в Европе побила новый рекорд и превысила 880 долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе побила очередной рекорд, взлетев выше 880 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Октябрьский фьючерс на спотовый индекс TTF достиг 884 долларов за 1 тысячу кубометров.
Предыдущий рекорд цены на топливо был установлен ранее в этот день: газ на фьючерсном рынке подорожал сначала до 840, затем до 850 долларов за тысячу кубических метров.
По мнению эксперта по энергетике Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, причиной роста цен в Европе стал дефицит сжиженного природного газа, пишет RT.
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