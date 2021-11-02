Цена газа в Европе отреагировала на отказ «Газпрома» от дополнительного транзита

Цены на газ в Европе в моменте показывали рост более чем на 2% на фоне новостей об отказе «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по прокачке газа через Украину и Польшу в I-III кварталах 2022 года. Об этом говорят данные биржи ICE.

«Газпром» не стал сегодня бронировать на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину с января по сентябрь будущего года на торговой платформе RBP.

Невостребованными остались предложенные «Оператором ГТС Украины»" на торгах транзитные мощности в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка».

Ранее российский газовый концерн не забронировал дополнительные мощности по транзиту голубого топлива через территорию Украины в октябре и ноябре, а в сентябре бронировал только 4,3% из всего объёма предложенных мощностей.

Кроме того, «Газпром» не стал бронировать на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Белоруссию и Польшу.

После публикации результатов аукционов декабрьские фьючерсы в Нидерландах на мощности по прокачке газа подскочили до $820 за 1 тыс. куб. м с $803. Однако вскоре также быстро цена вернулась на уровень $800 за 1 тыс. куб. м.

