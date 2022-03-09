Цена газа в Европе опустилась ниже $1 950 за тысячу кубометров

Стоимость тысячи кубометров газа в Европе впервые с 4 марта опустилась ниже $1 950, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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В частности, апрельский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах оценивался в $1 949,5 за тысячу кубометров газа. В целом с начала торгов газ подешевел на 19,6%.

Ранее стоимость газа в Европе превысила $3200 за тысячу кубометров, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Константин Михальчевский
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