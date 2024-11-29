Цена бутерброда с красной икрой за год выросла на 44% до максимума за 5 лет
Цена бутерброда с красной икрой в России выросла на 44% за год, говорится в исследовании консалтинговой компании НЭА.
По данным аналитиков, стоимость такого праздничного бутерброда к Новому году достигнет 146 рублей, что станет максимальным показателем за последние пять лет. Самый дорогой бутерброд в этом году будет в Мурманской области – 149 рублей.
К новогодним праздникам цена за килограмм красной икры может увеличиться до 13 тысяч рублей. В этом году цены растут из-за уменьшения предложения. Производство натуральной красной икры в России в 2024 году сократилось втрое, сообщили в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
Цена на красную икру в магазинах превысила 10 тысяч рублей за килограмм, заявил исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин. Эксперт отметил, что раньше цены на красную икру тоже резко росли, однако они никогда не превышали 10 тысяч рублей за килограмм, передает «Радиоточка НСН».
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