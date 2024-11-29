Цена бутерброда с красной икрой за год выросла на 44% до максимума за 5 лет

Цена бутерброда с красной икрой в России выросла на 44% за год, говорится в исследовании консалтинговой компании НЭА.

По данным аналитиков, стоимость такого праздничного бутерброда к Новому году достигнет 146 рублей, что станет максимальным показателем за последние пять лет. Самый дорогой бутерброд в этом году будет в Мурманской области – 149 рублей.