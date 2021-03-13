Цена биткоина превысила 60 тысяч долларов

Стоимость одного биткоина превысила 60 тысяч долларов. По биржевым данным, криптовалюта торгуется на уровне 60 005,1 доллара на 14:37 (мск).

Предыдущий рекорд - более 59 тысяч долларов - преодолен за несколько часов 13 марта.

Криптовалюта растет в цене, начиная с конца января. Несмотря на февральские колебания, биткоин за предыдущий месяц почти в два раза увеличил свое значение, понявшись с 32 тысяч долларов в конце января.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН рассказал, что предполагается установить налог на операции по переводу цифровой валюты в физические активы.

«Говоря о биткоине в контексте глобальной системы, никакой возможности для отслеживания всех транзакций внутри самой сети у государства, естественно, не будет. Единственное место, где налоговое законодательство может возникать - это операции по переводу цифровой валюты в физические активы. У нас в стране использовать цифровые валюты в качестве платежа нельзя... Вероятно, эти платежи станут объектом пристального внимания налоговиков», - сказал он.

