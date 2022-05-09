Цена биткойна опустилась ниже $33 тысяч впервые с июля 2021 года
9 мая 202217:42
Стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась на 5,44%. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.
По данным площадки на 13:55 мск 9 мая цена криптовалюты была равна $32,8 тысячи, ниже $33 тысяч она опустилась впервые с июля 2021 года.
Некоторое время спустя биткоин замедлил снижение - его стоимость по данным на 14:08 мск составила $32,9 тысячи.
Ранее криптобиржа Binance из-за ситуации на Украине ввела ограничения для пользователей из России, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru