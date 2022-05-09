Цена биткойна опустилась ниже $33 тысяч впервые с июля 2021 года

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась на 5,44%. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

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По данным площадки на 13:55 мск 9 мая цена криптовалюты была равна $32,8 тысячи, ниже $33 тысяч она опустилась впервые с июля 2021 года.

Некоторое время спустя биткоин замедлил снижение - его стоимость по данным на 14:08 мск составила $32,9 тысячи.

Ранее криптобиржа Binance из-за ситуации на Украине ввела ограничения для пользователей из России, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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