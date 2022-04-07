Мишустин заявил, что кабмин против признания криптовалют деньгами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости серьёзно поработать над регулированием рынка криптовалют в России, сообщает РИА Новости.
В ходе отчёта в Госдуме глава правительства отметил, что криптокошельки в России открыли более 10 миллионов человек и на них были переведены «свыше десятка триллионов рублей».
«Криптоактивы, или цифровые финансовые активы, - это не простые инструменты, к ним нужно относиться достаточно аккуратно», - подчеркнул он.
При этом Мишустин добавил, что кабмин против признания криптовалют деньгами или средством расчёта.
Ранее глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов высказал мнение, что Россия должна стать лидером в области криптовалют, сообщает RT.
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