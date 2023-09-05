Аграрии Ставрополья пожаловались на подорожание дизтоплива на 40%

Обращение адресовано Совету Федерации. Ширинов заявил, что с начала лета цены на дизельное топливо увеличились на 40%.

По его словам, региональные сельхозпроизводители обеспечены дизелем лишь на 40%. Также он обратил внимание на подорожание удобрений и средств для защиты растений.

На биржевых торгах 4 сентября цена бензина Аи-95 поднялась выше 75 тысяч рублей за тонну и установила очередной исторический рекорд, передает «Радиоточка НСН».

